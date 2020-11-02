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ترمب ينوي إقالة خبير الأمراض الشهير

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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الإثنين، عن نيته إقالة خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، بعد الانتخابات. وجاء هذا التصريح بعد أن انتقد فاوتشي طريقة تعامل ترمب مع فيروس ، وبعد اعتراضه على تصريحات الرئيس المتكررة حول "القيام بالدور اللازم" في مواجهة كورونا.

وقال فاوتشي: "نحن نتعرض لكثير من الأذى"، وأشار في صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الجمعة الماضي، إلى أن الوضع الحالي "ليس وضعا جيدا". ودافع ترمب عن طريقة تعامله مع الفيروس في تجمع انتخابي في وقت متأخر من الليل في مطار أوبا لوكا بمنطقة ميامي، ما دفع الحشد بالهتاف بـ"أطرد فاوتشي".

ورد ترمب على هذه الهتافات قائلا: "لا تخبروا أحدا، لكن دعوني أنتظر قليلا بعد الانتخابات"، في إشارة منه لنيته بطرده.

يذكر أن ترمب استشهد في الشهر الماضي بخبرة وشهرة فاوتشي، تجنبا للخلاف معه.


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