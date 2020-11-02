اسرائيل تسقط مسيّرة أطلقت من قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 23 دقيقة

أسقط جيش الاحتلال الاسرائيلي مسيرة أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات غلاف قطاع غزة، حيث حلقت المسيرة في أجواء المستوطنات فترة من الزمن.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هرعت إلى أجواء حدود قطاع غزة، بعد رصد حركة مشبوهة عند الحدود لحوامة قادمة من قطاع غزة.

Advertisements

وأضاف موقع الصحيفة، أن الحوامة تم إسقاطها في المجلس الإقليمي أشكول.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يصدر أي تعليمات خاصة لمستوطني الغلاف، مؤكدة أن الحدث لا يزال تحت السيطرة ولم يسفر عنه أي أضرار.

وتشهد الأوضاع في قطاع غزة هدوءا أمنيا حذرا، وذلك بعد موافقة إسرائيل على إدخال أموال المنحة القطرية لحركة حماس في القطاع، وتمديد المنحة حتى نهاية العام الجاري.