التغماوي: جائزة عمر الشريف أفضل من الأوسكار بالنسبة إلي

قال الممثل المغربي، سعيد التغماوي، إن جائزة عمر الشريف، التي كرم بها في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر، الذي أقيم، أخيرا، أفضل بالنسبة إليه من جائزة الأوسكار.

وصرح التغماوي، في حديثه لبرنامج “باتش وورك” على قناة “ميدي1 تيفي”، نهاية الأسبوع الماضي، أن القيمة المعنوية لجائزة باسم فنان عالمي كعمر الشريف، تعني له الكثير، ويعتبرها أفضل من جائزة الأوسكار، أرفع الجوائز العالمية.

ونال التغماوي، في حفل افتاح المهرجان، جائزة عمر الشريف من يد النجم المصري خالد النبوي، علما أنه اشتغل سابقا مع الراحل الشريف في أعمال عالمية، وتكونت جراء ذلك صداقة بينهما.

وقال الفنان المغربي عند تسلمه درع الجائزة: “عمر الشريف أعطاني الأمل، فكان شخصية عظيمة للشعوب العربية، ولم أكن أتوقع أن أعمل معه في يوم من الأيام، عملت معه في أحد الأفلام، وتعلمت منه الكثير من الأشياء، واليوم، وأنا أحمل جائزة باسمه، أنا فخور بهذه الجائزة في بلده مصر، الذي دعاني إليها في يوم من الأيام”.