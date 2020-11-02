شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية إلى 3 وجهات أوروبية والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى كل 3 وجهات في أوروبا وهي بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ، لترفع بذلك إجمالي عدد المحطات إلى 31 مدينة أوروبية.

Advertisements ومع إضافة الوجهات الثلاث الجديدة، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى أكثر من 95 وجهة. وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب مع حرصها على سلامة وصحة المسافرين والموظفين والمجتمعات.

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