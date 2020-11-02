شكرا لقرائتكم خبر عن ‏فرنسا: حل الحركة التركية القومية المؤيدة لأردوغان لتشويهها نصبا تذكاريا للأرمن. والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 أعلن اليوم الاثنين في فرنسا حل الحركة التركية المؤيدة لأردوغان.

Advertisements وجاء حل الحركة على خلفية قيامها بتشوييه نصب تذكاري للأرمن. ودخلت تركيا على خط الصراع بين أرمينيا وأذربيجان عن طريق ارسال مرتزقة لدعم القوات الأذرية.

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