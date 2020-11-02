اخبار العالم

مسلحون يقتحمون جامعة كابل ويقتلون 19 طالباً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتحمون جامعة كابل ويقتلون 19 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

قتل 19 طالبًا على الأقل اليوم في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابل وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية الأفغانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن 19 طالبًا قتلوا وأصيب 22 بجروح.

من جهة أخرى، نفت حركة طالبان ضلوعها في الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتحمون جامعة كابل ويقتلون 19 طالباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا