شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتحمون جامعة كابل ويقتلون 19 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

قتل 19 طالبًا على الأقل اليوم في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابل وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية الأفغانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن 19 طالبًا قتلوا وأصيب 22 بجروح.

من جهة أخرى، نفت حركة طالبان ضلوعها في الهجوم.