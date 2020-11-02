شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليون أمريكي شاركوا في التصويت المبكر بانتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل
ويمهد ذلك الطريق لما يُتوقع أن تكون أعلى مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي.
ويشكل هذا الرقم القياسي 69 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016.
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