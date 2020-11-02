شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستهدف لوكاشينكو بعقوبات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
ولوكاشينكو، الذي يتولى الرئاسة منذ 26 عاما، ليس مدرجا في القائمة الأصلية للاتحاد الأوروبي التي تضم 40 فردا مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول، لكن الاتحاد يقول إن رفض لوكاشينكو بحث إجراء انتخابات جديدة كوسيلة للخروج من الأزمة يترك التكتل بلا خيار غير ضمه للقائمة.
وستُقدم قائمة عقوبات ثانية لسفراء الاتحاد الأوروبي تضم 15 مسؤولا، بينهم لوكاشينكو، في اجتماع يوم الأربعاء وسيتم اعتماد الخطة إذا لم تعترض أي من الدول الأعضاء بنهاية يوم الجمعة.
وتستهدف العقوبات دعم الاحتجاجات ضد الحكومة في مينسك حيث أُلقي القبض على ألوف المتظاهرين.
وأعلنت روسيا البيضاء إجراءات للرد على الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يستهدف لوكاشينكو بعقوبات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.