شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محادثات "5+5" في غدامس الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" في مدينة غدامس في الجنوب الغربي الليبي.

وقالت البعثة: إن هذا الاجتماع يعد الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر 2020.