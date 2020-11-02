شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محادثات "5+5" في غدامس الليبية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" في مدينة غدامس في الجنوب الغربي الليبي.
وقالت البعثة: إن هذا الاجتماع يعد الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر 2020.
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