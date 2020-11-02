شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على آليات وقف إطلاق النار في ليبيا خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وقالت البعثة في بيان، اليوم: ستناقش اللجنة على مدى الأيام الثلاثة القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
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