شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على آليات وقف إطلاق النار في ليبيا خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

نشرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، صوراً لاستقبال الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم عقب وصولوها مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة " 5+5 " المخطط انعقادها في الفترة 2-4 نوفمبر الجاري.

وقالت البعثة في بيان، اليوم: ستناقش اللجنة على مدى الأيام الثلاثة القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.