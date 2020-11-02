"نسر ودجاجة".. "طيور" بايدن تحرجه في بنسلفانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جو بايدن إنه يرتدي سترة فريق "فيلادلفيا إيجلز" بعلامة النسر، بينما كانت سترته تحمل في الواقع "دجاجة" وهي شعار جامعته "ديلاوير".

وفشلت محاولة المرشح الديمقراطي جو بايدن، للتقرب من سكان بنسلفانيا في أن تلقى صدى لدى حشد جماهيري في مدينة فيلادلفيا، حين ادعى أنه يرتدي سترة فريق "فيلادلفيا إيجلز" لكرة القدم التي تحمل علامة (النسر) بينما كانت سترته في الواقع تحمل علامة (الدجاجة) وهي شعار جامعة "ديلاوير" التي تخرج فيها.

وحاول بايدن إظهار معرفته الجيدة بولاية بنسلفانيا خلال التجمع الذي شهد سقوط أمطار غزيرة، يوم الأحد، حينما قال للجمهور الذي تجمع في سياراتهم الخاصة خارج إحدى الكنائس: "أعرف فيلادلفيا جيدًا، فقد تزوجت من فتاة من هذه المدينة، وبالمناسبة، أنا أرتدي سترة فريق إيجلز".

وخلال حديثه كان بايدن يرتدي سترة جامعة ديلاوير الخاصة به حيث حصل على شهادة في التاريخ والعلوم السياسية منها في عام 1965.

ولكن لم يغفل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا الخلط بين العلامتين، مشيرين إلى أن بايدن قد قام بما اسموه بـ"خلط طيوره".

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ومن بين أولئك الذين سلطوا الضوء على هذا الخطأ كان نائب مدير الاتصالات في حملة الرئيس دونالد ترامب، زاك باركنسون، الذي كتب في تغريدة على حسابه على تويتر، قائلا: "سترة إيجلزهذه التي يزعم بايدن أنه يرتديها لمحاولة إظهار مدى اتصاله بولاية بنسلفانيا هي سترة ديلاوير بلو هينز".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بايدن مناشدته الناخبين، خلال خطابه، بالمشاركة في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات المقرر غدًا الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بهدف حشد تأييد الناخبين له في ولاية بنسلفانيا، التي تعد واحدة من أكثر الولايات المتنازع عليها في ساحة المعركة الانتخابية في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات.

وقال المرشح الديمقراطي، إنه: "نحن في نقطة انعطاف شديدة، ولذلك علينا التصويت كما لم نفعل من قبل، فهناك الكثير من الأمور على المحك". وتابع بايدن: "أيها الناس، في غضون يومين، يمكننا أن نضع حدًا للرئاسة التي فشلت في حماية هذه الأمة، والتي تشعل نيران الكراهية، وتسكب البنزين على كل فرصة أتيحت لها في جميع أنحاء هذه الأمة".

وقد قضى بايدن الأيام الأخيرة من حملته في مناشدة المجتمعات السوداء للتصويت خلال الجائحة التي أثرت على مجتمعاتهم بشكل كبير، مؤكدًا أن المشاركة القوية تعزز فرصه في الولايات التي قد تقرر من الفائز بالانتخابات.



