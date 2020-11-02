شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تفكك خلية إرهابية غربي العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد تقرير إخباري بأن جهاز الدرك الوطني بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتشكل من 10 أشخاص.

وكشفت صحيفة "النهار"، في موقعها الإلكتروني اليوم، أن العملية جاءت بعد تحقيقات بدأت انطلاقاً من اعترافات إرهابي تم اعتقاله في 23 سبتمبر الماضي. Advertisements وأبرزت الصحيفة أن أعضاء الخلية ينحدرون من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وورقلة. وأوضحت أن 3 من أعضاء هذه الخلية داخل السجون في قضايا الحق العام، فيما لاذ بالفرار 3 من عناصر الخلية، وجرى اعتقال 4 آخرون. يُذكر أن الدرك الوطني جهاز أمني يتبع وزارة الدفاع الجزائرية.

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