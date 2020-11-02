‏فرنسا: حل الحركة التركية القومية المؤيدة لأردوغان لتشويهها نصبا تذكاريا للأرمن.

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلن اليوم الاثنين في فرنسا حل الحركة التركية المؤيدة لأردوغان.

وجاء حل الحركة على خلفية قيامها بتشوييه نصب تذكاري للأرمن. ودخلت تركيا على خط الصراع بين أرمينيا وأذربيجان عن طريق ارسال مرتزقة لدعم القوات الأذرية.

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