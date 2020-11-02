شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل وزير العدل السابق بمكتبه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل صباح غدا الثلاثاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق. يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها زيارة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلة للإعلام اليوم الإثنين.

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وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت اليوم لتقديم التهئنة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسته لمجلس الشيوخ وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف في المجال القانوني والسلك القضائي، مضيفا: "إن شاء الله سيأتي عليه كل خير".

وتابع قائلا: "نحن نحتاج في الفترة القادمة أن يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية ويقدم وجوه سياسية في السنوات القادمة"، لافتا إلى أن المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب وسيكون تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر".