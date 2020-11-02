“بانون يهاجم الصحافة المغربية: “لقد ارتحت منكم أخيرا.. لم أشاهد منكم خيرا أبدا

حاولت الصحافة المغربية، التي كانت موجودة في مطار محمد الخامس، أثناء رحلة الرجاء إلى مصر، أخذ تصريح من اللاعب بدر بانون بخصوص انتقاله إلى الأهلي المصري، إلا أنه رفض، واكتفى بجملة غريبة، قائلا: “لقد ارتحت منكم أخيرا.. لم أشاهد منكم خيرا أبدا”.

وخلفت ردة فعل بانون، الذي سيظل في مصر بعد انتهاء رحلته مع الرجاء في دوري أبطال إفريقيا، التي ستكون المحطة الأخيرة له رفقة النسور، قبل التحاقه بفريقه الجديد الأهلي المصري، استياء كبيرا لدى كل من حضر من الصحافيين المغاربة.

وشدت بعثة الرجاء البيضاوي، صباح اليوم الاثنين، الرحال صوب القاهرة، تأهبا للمقابلة المرتقبة أمام الزمالك المصري برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المقابلة، التي أجلت مرتين على التوالي، الأولى بطلب من الرجاء، بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، والثانية بطلب من الزمالك المصري لأسباب سياسية في مصر.

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وستجرى المباراة، بعد غد الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً في ملعب برج العرب.

ويذكر أن مقابلة الذهاب انتهت بتفوق الزمالك المصري بهدف دون رد على الرجاء البيضاوي.

وسيفتقد الرجاء، خلال مباراة بعد غد، لخدمات الثلاثي أنس الزنيتي، وعبد الجليل اجبيرة، ومحمد الدويك، المصابين بفيروس كورونا.