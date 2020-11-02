بعد غياب دام ما يزيد عن 9 سنوات “سطاد المغربي” يعود إلى البطولة الوطنية القسم الثاني

تمكن نادي سطاد المغربي من حسم الصعود رسميا إلى البطولة الوطنية القسم الثاني، بعد غياب دام ما يزيد عن 9 سنوات، وجاء الصعود بعد تحقيقه الفوز على ضيفه نادي شباب قصبة تادلة بنتيجة 1:0، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من القسم الوطني هواة، في المباراة، التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، في ملعب أحمد الشهود في الرباط.

وتصدر سطاد المغربي جدول ترتيب القسم الوطني للهواة، ما مكنه من تحقيق الصعود برصيد 58 نقطة، وفارق نقطتين على المطارد المباشر اتحاد تواركة برصيد 56 نقطة.

ويعد سطاد المغربي أحد أعرق الأندية المغربية، إذ تأسس عام 1919، ويشرف على تدريبه الإطار الوطني، مصطفى العسري، الذي أعاده إلى البطولة الوطنية من بوابة القسم الوطني الثاني، بعد غياب ما يزيد عن 9 سنوات.