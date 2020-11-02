أفاد مصدر عسكري أن انفجارا عرضيا وقع اليوم الاثنين، في المركب السوسيو إداري للقوات المسلحة الملكية، بحي الرياض، في العاصمة الرباط، مخلفا إصابات.
وأضاف المصدر ذاته أن الانفجار وقع خلال اختبارات وضع هذه التجهيزات، في إطار أشغال تركيب معدات وتجهيزات لطب الأسنان من طرف شركة مدنية خاصة، على مستوى المركب السوسيو- إداري للقوات المسلحة الملكية بحي الرياض، حوالي الساعة الحادية عشر اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة خمسة تقنيين من الشركة المذكورة بجروح طفيفة وخسائر مادية.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس من أجل تلقي العلاجات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: إصابة 5 أشخاص بجروح جراء انفجار في منشأة للقوات المسلحة بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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