أفضى تدخل أمني بمدينة الرباط إلى تفريق وقفة احتجاجية ضمت العشرات من أطر الإدارة التربوية أمام وزارة التربية الوطنية، فيما نددت فعاليات نقابية بتجاهل الحكومة لمطالب هذه الفئة، مطالبين الحكومة بتنفيذ التزاماتها المعبر عنها خلال جلسات الحوار القطاعي، ومطالبين بالإسراع بإصدار المراسيم المعدلة المتفق حولها.
وفي تصريح “لليوم 24″، استنكر محمد الخفيفي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، لما أسماها المقاربة الأمنية التي تواجه بها الحكومة المحتجين المطالبين بحقوقهم “خصوصا القابعين منهم في السلم 10″، داعيا الحكومة إلى التحلي بجرأة سياسية والإسراع بالإستجابة لحل الملفات الملطلبية لهذه الفئات.
من جهته، عبر عمر الخبير، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، عن استغرابه لتعامل الحكومة مع هذا الملف “الذي عمر طويلا” حسب وصفه، مؤكدا أن هذه الفئة صبرت كثيرا ولم يثنها ذلك عن العمل بجد، مشيرا إلى ما أنجزته من إنجاح للدخول المدرسي الجديد، الذي جاء في ظروف خاصة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تدخل أمني يفرق احتجاج أطر الإدارة التربوية بالرباط.. ونقابيون: صبرنا كثيرا والمقاربة الأمنية لن تحل المشاكل -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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