شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تهدم 200 منشأة صناعية وتجارية للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
وبينت مصادر إعلاميه فلسطينية، انه سيتم بموجب الخطة الاستيلاء على 2000 دونم بملكية خاصة للفلسطينيين، وهدم أكثر من 200 منشأة صناعية لفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية.
ووفقًا للمصادر فإن الاحتلال سيشق طرقًا جديدة وخطًّا للقطار الخفيف ويفتتح حديقة استيطانية على حساب أراضي المقدسيين بالقرب من وادي قدرون.
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