شكرا لقرائتكم خبر عن "قرة باغ": قتلى الحرب من العسكريين يرتفع إلى 1177 والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع بإقليم ناجورنو قرة باغ اليوم الإثنين إن الإقليم فقد 11 جنديا آخرين في القتال مع قوات أذربيجان مما يرفع عدد قتلى قوات الإقليم إلى 1177 منذ اندلاع الاشتباكات في 27 سبتمبر أيلول.

وبلغ القتال أسوأ مراحله منذ التسعينات عندما قتل آنذاك نحو 30 ألف شخص.