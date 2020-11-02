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العراق يسجل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين تسجيل 51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 11017 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3413 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 478 ألفا و.701

ولفتت إلى أن 2995 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 405 ألاف و777.

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