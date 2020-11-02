شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3413 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 478 ألفا و.701
ولفتت إلى أن 2995 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 405 ألاف و777.
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