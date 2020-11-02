شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: نقترب بسرعة متزايدة من حالة طوارئ حادة في مستشفياتنا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي في برلين عقب اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا: "هذا نمو متضاعف يجعلنا نقترب بسرعة متزايدة من حالة طوارئ حادة في مستشفياتنا".
وذكرت ميركل أن الحكومة تراقب الوضع بقلق، مضيفة أنه في درجات الحرارة الباردة، كما هو الحال في الأشهر المقبلة، سيتفاعل الفيروس "بشكل مختلف وأكثر عنفا".
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