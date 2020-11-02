انتشار كورونا في مخيمات سوريا ينذر بكوارث إنسانية

دمشق ـ الخليج 365: تتخوف منظمات إنسانية من أن يتحول انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين السوريين إلى كوارث إنسانية. ووفقا للإعلام التركي، فإن المئات من مخيمات النازحين المنتشرة على طول الحدود بين محافظة إدلب السورية وتركيا تفتقد للخدمات الأساسية من مياه وشبكات الصرف الصحي. ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا، بات اللاجئون يخشون الذهاب إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ويجدون أنفسهم عالقين وسط مخيم مكتظ بالنازحين في غياب أي إجراءات وقائية. ونظرا للاكتظاظ في شمال غرب سوريا، أشار مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن “التحدي الأساسي في مواجهة وباء كوفيد19 هو صعوبة عزل الناس”.

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