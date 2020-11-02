مدير منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه

جنيف ـ رويترز:

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه على ما يُرام ولم تظهر عليه أيةأعراض. وقال جيبريسوس على تويتر “تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص أصابته بمرض كوفيد19، إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسأعمل من المنزل”.

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