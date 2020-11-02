الأمير البريطاني وليام أصيب بالفيروس في أبريل

لندن ـ رويترز:

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” نقلا عن مصادر بقصر كنسنجتون أن الأمير وليام أصيب بفيروس كورونا في أبريل وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى.

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