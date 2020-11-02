شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسامة النجيفي.. مدير المشروع الإرهابي التركي بالعراق (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأن أسامة النجيفي يلعب دور هام في دعم تحركات أردوغان في العراق، وأوضح بأن الرئيس التركي يستغل "النجيفي" لنشر الإرهاب بالعراق.



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كما أن السياسي العراقي المشبوه هو الذراع الذي يتحرك به أردوغان بالعراق.. فماذا قدم "النجيفي" من تسهيلات لتنفيذ مخطط تركيا الإرهاب بالعراق؟

رجل أردوغان بالعراق على اتصال دائم بالسفير التركي ببغداد لتلقي التعليمات، وساهم في تنفيذ استراتيجية وسياسات تركية الطائفية ودعم سياسيين طائفيين ، ساهم في السماح لتركيا بعبور 200 سيارة رباعية الدفع ومصفحة للعراق ، ساهمت تلك السيارات بتامين قوة من عناصر داعش عندما دخل الجيش الموصل ، تأمين عناصر داعش أمام قوات الجيش ساهم في استمرار العمليات الإرهابية بالبلاد.. فإلى متى يظل ولاء "النجيفي" إلى تركيا؟