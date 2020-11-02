شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي عراقي يشن هجوماً حاداً على أسامة النجيفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، أن رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي فشل في احياء تجمع “الهولوكوست” الجديد، وذلك في اشارة الى مشروع النجيفي بتشكيل ما يسمى بـ”جبهة الانقاذ”.



وأضاف الشابندر ان فشل المشروع جاء بعد “رفض القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه”.

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