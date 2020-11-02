شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الانتماءات الحزبية لـ32 مرشحا فازوا بالجولة الأولى لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القراءة التحليلية لنتائج المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، عن عدد المرشحين الذين فازوا بالجولة الأولى وطبيعة انتماءاتهم الحزبية، وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد الماضى، نتيجة الفائزين فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وجاءت لتؤكد تمكن حزب مستقبل وطن من فوز 25 مرشحا ترشحوا عنه، و4 لحزب الشعب الجمهورى و3 مستقلين، ونرصدها إليكم:

علاء ناجى عبد الرحيم عثمان، عن دائرة منشاة القناطر – حزب مستقبل وطن

على سمير رجب عبد الحميد، عن دائرة منشاة القناطر – حزب مستقبل وطن

خالد تامر عبد الرحمن عبد السيد، عن دائرة كرداسة – حزب مستقبل وطن

محمد السيد الحسينى قاسم، عن دائرة بولاق الدكرور – حزب مستقبل وطن

محمد هاشم عبد الباقى، عن دائرة بولاق الدكرور – حزب مستقبل وطن

حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، بولاق الدكرور – حزب مستقبل وطن

محمد سلطان على سليمان، أول أكتوبر – حزب مستقبل وطن

سيد أحمد سيد على سليمان، أول أكتوبر – حزب مستقبل وطن

هشام حسين محمد حسن، أول أكتوبر - مستقل

شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد، أطفيح – حزب مستقبل وطن

حسام الدين عاشور، أبو النمرس – حزب مستقبل وطن

محمد رشاد على البرتقالى، أبو النمرس حزب مستقبل وطن

طارق سعيد حسنين عبد الكريم، إمبابة – حزب مستقبل وطن

نشوى الديب على عبد العال، إمبابة- مستقل

محمود عباس محمد على الصعيدى، الوراق – حزب مستقبل وطن

أسامة حسنى أحمد الأشمونى، الوراق.- حزب مستقبل وطن

طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، الوراق.- حزب الشعب الجمهوري

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محمد على عبد الحميد، العمرانية- حزب مستقبل وطن

أحمد عاشور أحمد، العمرانية – حزب الشعب الجمهورى

أحمد سعد حلمى، الصف – حزب مستقبل وطن

زكى عباس عبد الظاهر، الجيزة – حزب مستقبل وطن

محمد محمد أبو العنين، الجيزة – مستقل

نادر عبده صديق، البدرشين- حزب مستقبل وطن

2 ـ محافظة الفيوم

محمد محمود أحمد عبد القوى، الفيوم – حزب مستقبل وطن

سيد أحمد سلطان، الفيوم – حزب الشعب الجمهورى

عبد التواب عبد القادر أبو النور، الفيوم حزب مستقبل وطن

3 ـ محافظة البحر الأحمر

عبد الناصر عطية سعد، سفاجا – حزب مستقبل وطن

محمد محمود عبد المقصود، أول الغردقة حزب مستقبل وطن

على نور على، الشلاتين – حزب الشعب الجمهورى

4 ـ محافظة الإسكندرية

الصافى عبد العال محمد الصغير، العطارين – حزب مستقبل وطن

رزق راغب ضيف الله، الدخيلة – حزب مستقبل وطن

حسين رجب حسين تاعب، الدخيلة حزب مستقبل وطن