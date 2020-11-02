شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بمقر المجلس.

وأعرب محمد فايق على أهمية الدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية فى متابعة كافة الاستحقاقات الدستورية التى تجرى بمصر وكذلك بكافة الدول العربية من خلال بعثاتها التى تشكلها لهذا الشأن، مضيفا أن المجلس منذ إنشاءه عام 2004 وهو يتابع كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك يعمل على تأهيل المتابعين من منظمات المجتمع المدنى للقيام بدورهم فى متابعة الانتخابات طبقاُ للمبادئ والمعايير المتعارف عليها .

وفى السياق ذاته، زار السفير خطابى غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس واستمع إلى شرح تفصيلى من أعضاء الأمانة العامة وممثلى المجلس بالغرفة عن دورها فى متابعة العملية الانتخابية وكذلك الغرف الفرعية بالمحافظات ومكتب الشكاوى، مشيدا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتضطلع بدور هام فى متابعة كافة الاستحقاقات الدستورية التى تجرى بمصر.