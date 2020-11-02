طرح قطع أراضي أمام المستثمرين كوم أوشيم بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، والذي عقد اليوم الاثنين في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وافق على تكويد حصة المحافظة بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "أميسال"، وزيادة نسبة المحافظة في الشركة إلى 10% للاستفادة من أرباح المشروع في دعم صندوق الخدمات.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد الدين، والمحاسب محمد غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم.
كما وافق المجلس على طرح عدد من قطع الأراضي بمنطقة كوم أوشيم الصناعية للاستثمار، بعد نجاح المحافظة في توفير 10 ميجاوات من الكهرباء كمرحلة أولى لاستيعاب احتياجات المصانع من الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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