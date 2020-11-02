المنيا تنفذ التدريب العملي المشترك "صقر 66" لمواجهة الكوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اصطفاف معدات ومركبات الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الحكومية بالمحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية "صقر 66".

حضر عرض الاصطفاف: "الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة محمد حسان، هيام فاروق، وممثلي إدارات الأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات وكذلك القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، أن عدد المعدات المشاركة في الاصطفاف تخطى الـ50% من قوة مختلف الوحدات المحلية والمديريات والهيئات المعنية منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الري، التضامن الاجتماعي، التموين، والصحة، التربية والتعليم، الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، الإسعاف، والحماية المدنية، والهلال الأحمر"، لافتا إلى جاهزية تلك المعدات، وتفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم خلال حدوث الأزمة.

وقدم محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، عرضًا حول المعدات والمركبات المشاركة في العرض، كما جرى إجراء اختبار عملي لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي.