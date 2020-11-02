محافظ الفيوم: 108 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، استقبلت 108 آلاف ملف تصالح تمثل جميع المخالفات التي جرى رصدها.

وشدد على ضرورة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الفيوم أول اجتماع للمجلس التنفيذي خارج ديوان عام المحافظة والذي عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.