إصابة شخصين في انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصيب شخصان، اليوم الاثنين، إثر انفجار اسطوانة غاز بمنزل كائن بقرية العمار الكبرى، دائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق.
تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بانفجار اسطوانة غاز بمنزل بقرية العمار الكبرى بدائرة مركز طوخ، ونتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي.
جرى السيطرة على الحريق بالمنزل، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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