منظومة رقمية لتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية المدرسية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن إطلاق منظومة رقمية جديدة لأول مرة على مستوى الجمهورية لتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية المدرسية إلكترونيًا بالتعاون مع بوابة المحافظة الإلكترونية وشركات التحصيل، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.
وأشار "باهي"، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع قيادات التعليم بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، إلى أن هذه المنظومة الجديدة ستمكن ولي الأمر من اختيار معلم المجموعة ومكانها وتوقيتها من خلال قاعدة بيانات إلكترونية معدة مسبقًا ثم اختيار دفع الاشتراكات.
كما استمع الحضور لشرح مبسط بوسائل الإيضاح عن طريقة عمل تلك المنظومة الجديدة بعد تغذيتها ببيانات المعلمين القائمين على مجموعات التقوية المدرسية، وتحديد قيمة الاشتراكات عن طريق مجالس الأمناء بكل مدرسة.
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