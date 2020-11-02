النيابة العامة: حبس سائق تسبب في وفاة وإصابة 17 مواطنا بحادث بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بحبس قائد مركبة أجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في حادث نتج عنه وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بالبدرشين بالجيزة.

وقالت النيابة فى بيان لها، إنها تلقت أُخطرت أمس الأحد، باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.

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وانتقلت "النيابة العامة" إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وسألت "النيابة العامة" أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت "النيابة العامة" عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.

بينما استجوبت "النيابة العامة" قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.

وقررت "النيابة العامة" حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالًا للتحقيقات كلفت "النيابة العامة" "مفتش الصحة" بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.