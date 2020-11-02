مدير عام منظّمة الصحة العالميّة يعزل نفسه بسبب "كورونا"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الأحد، إنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض.. لكن سأعزل نفسي خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل العمل من المنزل.