الجزائر / 23.7% نسبة المشاركة في الإستفتاء على تعديل الدستور

أعلنت الجزائر مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23.7 في المائة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي في تصريح تلفزيوني، إن "نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمائة" عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وتعد النسبة المذكورة أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الجزائر في ديسمبر 2019.

ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهائية الساعة العاشرة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

Advertisements

وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز إقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت، لكن شهودا قالوا إن المراكز كانت أكثر هدوءا في العاصمة ومدن أخرى كبيرة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون والجيش قد عرضا الدستور الجديد بإعتباره دليلا على التحرك لمعالجة أسباب الغضب العام الذي دفع لإحتجاجات حاشدة على مدار أكثر من عام.

وإعتبر تبون الذي دخل مستشفى في ألمانيا قبل أيام بعدما أعلن إصابة عدد من مساعديه بفيروس كورونا، التعديلات "تلبية لجانب من رغبات المحتجين" الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم.

ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما يمنح الجيش سلطات للتدخل خارج حدود البلاد في الوقت الذي يشعر به العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني بمناطق قريبة.