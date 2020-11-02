مع بداية الشتاء .. إسرائيل تشهد عواصف وفيضانات في عدة مناطق

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية ، اليوم الاثنين، أن إسرائيل شهدت ليل الأحد وصباح الاثنين أول عواصف كبيرة في بداية موسم الشتاء، وتسبب ذلك في فيضانات وإغلاق طرق في بعض المناطق.

وأفاد موقع تايمز أوف إسرائيل إغلاق الطريق السريع 90 في جنوب إسرائيل أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين من مفرق عين جدي إلى البحر الميت بسبب الفيضانات، كما غمرت المياه مدخل مدينة القدس، وعانت

بعض مناطق مدينة أشدود الساحلية من انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إغلاق الطريق السريع 25 بين تقاطع أورون ومنطقة روتيم الصناعية.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار طوال الأسبوع، ليبلغ ذروته في جميع أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس، وأدى هطول البرد الكثيف في إيلات والمنطقة المحيطة بالمدينة الجنوبية يوم الأحد إلى

Advertisements

إنقاذ أربعة متنزهين لم يتمكنوا من ايجاد مكان يحتمون به وأصيبوا جراء هطول البرد.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 649 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 372 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات بلغت 2554 حالة، بينما هناك 170 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، أنه تم تسجيل 218 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 399 حالة خطيرة.