شفاء 828 حالة مصابة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الاثنين، شفاء 828 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى ألفا و386 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ828 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا

لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، أمس الأحد، شفاء 696 حالة من فيروس كورونا المستجد

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها خلال، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 19.05 نقطة ليبلغ مستوى 5364.07 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.36 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 146.7 مليون

سهم تمت عبر 8774 صفقة نقدية بقيمة 33.8 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو 9.8 نقطة ليبلغ مستوى 4297.98 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.23 % من خلال كمية أسهم بلغت 78.4 مليون سهم تمت عبر 2957 صفقة نقدية بقيمة 3.8 ملايين دينار، بحسب وكالة الانباء السعودية .



كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 23.5 نقطة ليبلغ مستوى 5903.13 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.40 % من خلال كمية أسهم بلغت 68.3 مليون سهم تمت عبر 5817 صفقة بقيمة 29.9 مليون دينار .

