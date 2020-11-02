أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا ،اليوم الاثنين، تسجيل834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة، وفقا لقناة سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 33 ألفا و339 حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 251 حالة.
وأعلنت سلطات الصحة في ماليزيا، يوم الجمعة،تسجيل 3 حالات وفاة و799 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
قال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله، إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس بلغ 30ألفا و889 إصابة، مات منهم 249 شخصا، فيما لا يزال الفيروس نشطا لدى 10 آلاف و392 شخصا حتى الآن، حسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.