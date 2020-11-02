834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا ،اليوم الاثنين، تسجيل834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة، وفقا لقناة سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 33 ألفا و339 حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 251 حالة.

وأعلنت سلطات الصحة في ماليزيا، يوم الجمعة،

تسجيل 3 حالات وفاة و799 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله، إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس بلغ 30

ألفا و889 إصابة، مات منهم 249 شخصا، فيما لا يزال الفيروس نشطا لدى 10 آلاف و392 شخصا حتى الآن، حسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.