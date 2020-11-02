الانتخابات الأمريكية ترفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتزايد الإصابات بـ«كوفيد-19». كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1886.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:18 بتوقيت جرينيتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1887.60 دولار للأونصة. وقال محلل الأسواق كريج إرلام: «لا نرى سوى مكاسب طفيفة للذهب، وهذا ليس مفاجئا. هذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع»، مضيفا أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات بالأسعار في يوم الانتخابات الأمريكية. وهبطت أسعار الذهب 1.2% في الأسبوع الماضي، بينما صعد الدولار، الذي عادة ما يعد ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1% أمام سلة من العملات.



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