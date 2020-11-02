الخارجية السعودية: النظام الإيراني يدعم ميليشيات متطرفة ويزعزع الأمن

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آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 4:07 مساءً
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
اتهم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين خلال مشاركته في لقاء خليجي ألماني، النظام الإيراني “بدعم ميليشيات طائفية متطرفة، وتهديد الملاحة الدولية”.
وأكد الأمير بن فرحان أن “ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية
وقال الوزير السعودي: “نتطلع مع شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.
وقال خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي إن “إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين”، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.
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