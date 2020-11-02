وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 1.2 مليون.. وأوروبا تشهد أسرع تفشٍّ للوباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 1:55 مساءً

توفي أكثر من 1,2 مليون شخص بسبب كورونا في جميع أنحاء العالم، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية اليوم الإثنين.

وفي المجمل، تم تسجيل 1,200,042 وفاة من أصل 46,452,818 إصابة، وسجلت وفاة من كل خمس وفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم مع 230,996 وفاة من بين 9,207,364 إصابة.

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وفي المركز الثاني جاءت البرازيل مع تسجيل 160,074 وفاة من بين 5,545,705 إصابات، والهند 122,607 وفيات و8,229,313 إصابة، والمكسيك 91895 وفاة و929,392 إصابة، وبريطانيا 46717 وفاة من بين 1,034,914 إصابة.

أميركا اللاتينية والكاريبي هي المنطقة الأكثر تضررا جراء الوباء في العالم مع أكثر من 402,787 وفاة تليها أوروبا التي سجلت 280,109 ثم الولايات المتحدة وكندا مع 241,175 وفاة وآسيا مع 171,423 وفاة.

ووفقا لإحصائية الوكالة سجلت أكثر من مئة ألف وفاة جديدة في العالم منذ 16 أكتوبر الماضي، وفي الأيام السبعة الأخيرة، سجلت أكثر من 6500 وفاة يوميا في العالم، 40% منها في أوروبا التي تشهد أسرع تفش للوباء حاليا.