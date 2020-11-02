فضيل يستعد لتجربة التمثيل.. ويدعو إلى الإيجابية في مواجهة كورونا – فيديو

يستعد الفنان الجزائري، فضيل، لدخول عالم التمثيل، من خلال عمل درامي سيجمعه مع وجوه تلفزية مغربية، ينتظر أن يشرع في تصويره، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأصدر نجم الراي الشاب فضيل، قبل يومين، عملا فنيا جديدا بعنوان “smile” يدعو فيه معجبيه إلى التحلي بالايجابية في مواجهة كورونا.
عمل فضيل، الذي يدعو إلى الأمل، في ظل الظروف الصحية، التي يمر منها العالم، بسبب جائحة كورونا، تعاون فيها مع سمير موجاري على مستوى كتابة الكلمات، ورشيد محمد علي في التوزيع الموسيقي، فيـما صور الفيديو كليب في طنجة تحت إدارة المخرج حسن الكرفتي.
وكان الشاب فضيل قد أصدر أغنية، قبل مدة قصيرة، بعنوان “إيستوار شابة”، أصدرها تكريما للفنان الجزائري الشهير الشيخ المازوزي، أحد رواد فن الراي، خلال فترة ثمانينيات القرن.
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