بسبب غياب الموسم وأزمة كورونا معاناة تجار “مولاي عبد السلام”: تراكمت علينا الديون وعجزنا عن تسديدها – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال تجار في منطقة مولاي عبد السلام، أمس الأحد، إن السوق يعيش ركودا اقتصاديا، بسبب تبعات أزمة كورونا، وانعكاساتها على السياحة في المنطقة، وكذا إلغاء موسم “مولاي عبد السلام بن مشيش”.

وكشف التجار لـ”اليوم24″ أن منطقتهم كانت تشهد رواجا اقتصاديا كبيرا قبل كورونا، إذ كان المئات من السياح يتوافدون عليها من أجل الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وأيضا الزوار من داخل المغرب، وخارجه لإحياء ذكرى المولد النبوي في الزاوية “المشيشية”.

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وأضاف التجار أن أزمة كورونا تسببت لهم في تراكم الديون، وعجز العديد منهم عن آداء سومة الكراء، وفواتير الماء والكهرباء.

وطالب التجار من الحكومة مساعدتهم ماديا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، التي يعانونها.