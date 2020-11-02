فيديو: يونس الميموني
قال تجار في منطقة مولاي عبد السلام، أمس الأحد، إن السوق يعيش ركودا اقتصاديا، بسبب تبعات أزمة كورونا، وانعكاساتها على السياحة في المنطقة، وكذا إلغاء موسم “مولاي عبد السلام بن مشيش”.
وكشف التجار لـ”اليوم24″ أن منطقتهم كانت تشهد رواجا اقتصاديا كبيرا قبل كورونا، إذ كان المئات من السياح يتوافدون عليها من أجل الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وأيضا الزوار من داخل المغرب، وخارجه لإحياء ذكرى المولد النبوي في الزاوية “المشيشية”.
وأضاف التجار أن أزمة كورونا تسببت لهم في تراكم الديون، وعجز العديد منهم عن آداء سومة الكراء، وفواتير الماء والكهرباء.
وطالب التجار من الحكومة مساعدتهم ماديا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، التي يعانونها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب غياب الموسم وأزمة كورونا معاناة تجار “مولاي عبد السلام”: تراكمت علينا الديون وعجزنا عن تسديدها – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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