الرجاء يشد الرحال صوب القاهرة تأهبا لمواجهة الزمالك المصري برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا-فيديو

شدت بعثة الرجاء البيضاوي، صباح اليوم الاثنين، الرحال صوب القاهرة، تأهبا للمقابلة المرتقبة أمام الزمالك المصري برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المقابلة، التي أجلت مرتين على التوالي، الأولى بطلب من الرجاء، بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، والثانية بطلب من الزمالك المصري لأسباب سياسية في مصر.

وستجرى المباراة، بعد غد الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً في ملعب برج العرب.

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يذكر أن مقابلة الذهاب انتهت بتفوق الزمالك المصري بهدف دون رد على الرجاء البيضاوي.

وسيفتقد الرجاء، خلال مباراة بعد غد، لخدمات الثلاثي أنس الزنيتي، وعبد الجليل اجبيرة، ومحمد الدويك، المصابين بفيروس كورونا.