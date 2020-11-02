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نهضة بركان يحسم صفقة هداف البطولة إبراهيم البحراوي من سريع وادي زم

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بلال نوالي 0 تبليغ

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أكد المدير العام لنادي سريع وادي زم، نور الدين الهشامي، أنه تم الاتفاق مع فريق نهضة بركان، من أجل انتقال هداف الفريق، والبطولة، إبراهيم البحراوي، من سريع وادي زم صوب نهضة بركان.

وعن تفاصيل العقد، صرح المتحدت ذاته في اتصال مع “اليوم24”، أن الطرفين في انتظار عودة اللاعب من مشاركته مع المنتخب المحلي من أجل إتمام باقي تفاصيل الصفقة.

 

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