السعودية تسجل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا و381 إصابة

الإثنين 2 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 348,037 حالة.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5437 حالة.

وبينت أنه تم تسجيل 436 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 334,672 حالة.