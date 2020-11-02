بدعم من تركيا.. كيف أربك أسامة النجيفي المشهد السياسي العراقي؟

الإثنين 2 نوفمبر 2020

أسست عائلة النجيفي مليشيات مسلحة و اطلق عليها حرس نينوى بذريعة الدفاع عن الموصل ولكن واقع الحال هو محاولات ومراوغات سياسيه هدفها تحقيق حلم ولاية النجيفي اخوان وضمها الى الدولة العثمانية.



لعب اسامة النجيفي دوراً مهم في المشهد السياسي العراقي والعملية السياسية معتمدا على الورقة الطائفية و رغم انه لايمتلك القاعدة الشعبية ولا التأثير في القرار السياسي .

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لقد شكل صعود النجيفي الى رئاسة البرلمان و الانخراط بالعملية السياسية تساؤلات عديدة و خاصة حول التناقض في سلوكه السياسي و تصريحاته التي تثير الشكوك و الغموض وفي مواقفه المثيرة للجدل.

ساهم النجيفي أيضاً بإدارة فاشلة لمجلس النواب العراقي، كانت ضمن أسلوب التستر على الفاسدين، وإدامة لذلك الشلل الذي أصاب المجلس من قبل النواب، ومن إدارته، فضلاً عن تحيّزه بإدارة الجلسة بشكلٍ طائفي.