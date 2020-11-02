مجددا الاصابات هي الاعلى.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 2995 حالة جديدة للشفاء من كورونا Advertisements وتم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا

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